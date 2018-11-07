Применение современных медикаментозных препаратов с целью создания искусственной блокировки тяги к выпивке, уже давно признано эффективным методом кодирования алкоголиков. Для кодирования, применяются различные препараты, разнообразие которых можно найти в любой аптеке. Но все эти препараты относятся к одной медикаментозной группе. Их воздействие заключается в блокировании способностей человеческой печени перерабатывать алкоголь. Другими словами, после применения таких препаратов, если человек употребляет хоть малейшую дозу этила – он ощущает физическое недомогание, боль и тяжесть во всём теле.

На сегодняшний день, препараты для кодирования можно увидеть в различных формах. Это могут быть таблетки, ампулы для вшивания, растворы для инъекций внутривенно или внутримышечно.

Таблетки для кодирования

Все виды таблеток и капель для кодирования от алкоголизма имеют в основе вещество Дисульфирам. Именно Дисульфирам обеспечивает эффект недомогания и ухудшения самочувствия после алкоголя. Современная медицина придумала огромное разнообразие таблеток, которые пациент может беспрепятственно приобрести в любом аптечном пункте. В случаях применения таблеток для алкоголика с первой стадией зависимости, эффект кодировки заметен сразу-же. Если же стадия алкоголизма более серьёзная, то курс лечения такими препаратами может длиться до нескольких месяцев. На сегодняшний день самыми распространёнными препаратами данной группы являются «Эспераль» и «Тетурам».

Вшивание от алкоголизма

В отличие от таблеток и капель, подшивка от алкоголизма в Нижнем Новгороде даёт более надёжный и быстрый результат. Процедура подшивки заключается во внедрении в организм больного ампулы с препаратом, который блокирует тягу к выпивке. Ампула постепенно растворяется в организме, тем самым обеспечивая равномерное попадание действующего вещества в организм. В качестве имплантов, специалисты центра «Авиценна» применяют широко известные «Эспераль», «Торпедо» и «Актоплекс».

Осуществляется подшивка только в условиях стационара. Пациент должен приехать в клинику для проведения такого рода процедуры. Так как процесс вживления ампулы подразумевает разрез кожного покрова человека, а эти манипуляции обязательно проходят в стерильных условиях.

После вшивания блокады от алкоголизма человек не сможет получать удовольствия от выпивки. Препараты, которые входят в состав капсулы от алкоголизма, блокируют рецепторы, которые обеспечивают чувство удовлетворения от выпивки.

Таким образом, больному становится неинтересно пить, ведь алкоголь более не приносит тех чувств и эмоций, которые были причиной прежних распитий. От подшивки результат держится намного дольше.

Укол для кодирования

Укол является довольно эффективным способом избавить человека от тяги к алкоголю. Инъекция специального препарата осуществляется в вену или внутримышечно, также довольно распространённый способ – укол в печень для кодировки. В современном наркологическом центре «Авиценна» предлагают для уколов такие виды препаратов: «MST» « SIT» «NIT», «Дельфизон» «Актоплекс» и пр. Для каждого пациента действующий препарат подбирается персонально, что позволяет добиться максимального результата от такого кодирования. В некоторых случаях, врачи предлагают использовать комбинированный препарат «Торпедо», который состоит из нескольких компонентов, оказывающих одинаковое воздействие.

Кодировка методом «Двойной блок»

На сегодняшний день, применение методики Двойного блока считается рациональным способом борьбы с алкоголизмом при тяжёлой стадии зависимости. Такой способ кодирования включает в себя применение эффективных медикаментозных и психологических терапий. Для проведения кодировки с помощью Двойного блока нет никаких существенных противопоказаний. Но, как и при любом другом способе, пациенту необходимо воздержаться от выпивки в течение нескольких дней до самой процедуры.

Первый этап Двойного блока заключается в работе с психотерапевтом. Для больного проводятся гипнотические сеансы, на которых ему в подсознание внушается негативное отношение к алкоголю. На втором этапе в организм пациента вводятся специальные препараты, которые блокируют возможность переработки этила. После того, как закодированный пациент выпивает даже маленькую дозу алкоголя – он начинает страдать от сильной боли во всём теле и его общее самочувствие значительно ухудшается.

При проведении кодирования каждого пациента в обязательном порядке ставят в известность, что введённые ему препараты полностью не совместимы с алкоголем. Поэтому, пьющий знает, насколько опасной может быть для него рюмка. Двойной блок показывает самые продолжительные результаты.