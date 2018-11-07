Кодирование от алкоголизма
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К большому сожалению, под негативное влияние алкоголя попадают люди совершенно разного возраста и категории населения. Эта болезнь не имеет никаких возрастных или финансовых признаков. Алкоголизм принято считать смертельным заболеванием. Поэтому методы борьбы с ним должны быть радикальными и эффективными.
Кодирования от алкоголизма в Нижнем Новгороде – отличная возможность быстро и эффективно побороть тягу к алкоголю на длительное время, при этом сама процедура не занимает много времени.
Это хорошая альтернатива полноценному лечению от зависимости, так как после кодировки пациент действительно прекращает пить и может продолжать нормальный образ жизни.
Суть процедуры кодирования состоит в том, что для пациента с алкогольной зависимостью применяются специальные препараты или психологическое методики, которые блокируют чувство необходимости в выпивке. Среди преимуществ данного вида борьбы с алкоголизмом стоит отметить, что процедура почти не имеет противопоказаний, может применяться для пациентов в любом возрасте и на любой стадии алкоголизма, а также, её можно неоднократно повторять, по мере надобности.
Единственным условием для успешного проведения кодирования является трезвость больного на протяжении нескольких суток до процедуры.
Наркологический центр «Авиценна» в Нижнем Новгороде уже давно и успешно реализовывает современные методики кодирования от алкоголизма. Квалифицированные врачи центра готовы провести процедуру по любой из доступных на сегодняшний день методике. Для пациентов клиники «Авиценна» предоставляются самые удобные условия и доступная цена на данный вид процедур.
Как определить, что человек нуждается в кодировке?
Не стоит воспринимать кодирование, как панацею от алкоголизма. Однако, с помощью данной услуги, пьющий человек сможет побороть свою тягу к этилу и вернуться к нормальной жизни. Кодирование может применяться для всех пьющих людей, которые не могут самостоятельно проконтролировать своё распитие и тем самым провоцируют массу проблем для себя и окружающих. Услуга кодирования также особо актуальная для запойных алкоголиков, когда бесконтрольное распитие не прекращается в течение длительного времени. Существует такая группа пьющих людей, которые не пью слишком много, не пребывают в запоях, но для которых даже маленькая доза этила приносит неприятности. Чаще всего, это люди, которые не могут отказать в рюмке алкоголя с друзьями, но эта рюмка провоцирует их на необдуманные поступки, что влечёт за собой массу неприятностей. В таких случаях закодировать от алкоголизма поможет решить проблему.
Безусловно, как и любая процедура, кодировка требует тщательного обследования пациента. Непосредственная терапия для создания искусственной блокировки от алкоголя начинается только после того, как квалифицированные специалисты проведут все этапы обследования здоровья пациента.
При первичных стадиях алкоголизма в клинике «Авиценна» в Нижнем Новгороде врачи рекомендуют применять медикаментозную терапию в совокупности с психологическими приёмами. Если в клинику обращается пациент, который имеет более серьёзную стадию алкогольной зависимости, методы купирования алкогольной тяги также применяются более радикальные – это может быть подшивка от алкоголизма или метод Двойной блок.
Какие могут быть противопоказания для проведения кодировки алкоголика?
Вопреки мнению, что кодировку можно проводить пациентам с любой стадией алкоголизма, и у данной процедуры нет противопоказаний, все же есть некоторые обстоятельства, которые могут запретить проведение такой процедуры. Именно по этой причине, все пациенты, которые обращаются в клинику наркологии «Авиценна» с целью закодироваться от алкоголизма, проходят тщательное обследование.
Самостоятельно определить метод кодировки, который поможет человеку избавиться от алкогольной тяги, также невозможно. Только врач, проведя диагностику, и выяснив все особенности заболевания и конкретного человека, сможет определить эффективный метод кодирования.
Врачи наркологического центра «Авиценна» в Нижнем Новгороде приступают к проведению кодировки только после того, как полностью удостоверяться в здоровье пациента.
Что может стать противопоказанием для проведения медикаментозного кодирования:
- Проводить кодировку невозможно для тех пациентов, которые имеют проявления психических расстройств, страдают психозами и прочими нервными заболеваниями;
- Опасно кодироваться, если ранее человек переносил инфаркт, инсульт или имеет тяжёлые сердечные заболевания;
- Проблемы с мочевыводящими путями также могут стать причиной запрета на кодировку;
- Нарушения в работе щитовидной железы;
- Эпилептические приступы;
- Гепатит, цирроз печени, а также прочие заболевания, связанные с печенью;
- Женщины в период беременности и кормления грудью не могут воспользоваться услугами кодирования;
- Заболевания эндокринной системы и сахарный диабет.
Противопоказания для кодирования с помощью психологического воздействия:
- Если на время проведения процедуры человек находится в нетрезвом состоянии;
- Проблемы с психикой;
- Период ОРЗ;
- Наличие у пациента злокачественных новообразований в любой части организма;
- Ранее перенесённые инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность;
Помимо стандартных противопоказаний, врач в индивидуальном порядке может установить дополнительные обстоятельства, которые повлияют на возможность осуществления кодирования от алкоголизма.
Во многих семьях, столкнувшись с проблемой алкоголизма, начинают действовать самостоятельно, прибегая к методам народной медицины. Но необходимо понимать, что для максимального результата от любой терапии, ключевую роль играет именно желание больного побороть свою проблему. Если человек хочет пить, то, даже если вы будете заставлять его принимать лекарства, или подмешивать их в еду, эффект от такого лечения будет равен нулю. Кодирование не проводится без ведома пациента. Клиника «Авиценна» с ответственностью берется за каждый случай губительной болезни, и будьте уверены, что с помощью врачей в данном учреждении вы сможете решить все проблемы, связанные с пагубными привычками.
Медикаментозное кодирование от алкогольной зависимости в Нижнем Новгороде:
Применение современных медикаментозных препаратов с целью создания искусственной блокировки тяги к выпивке, уже давно признано эффективным методом кодирования алкоголиков. Для кодирования, применяются различные препараты, разнообразие которых можно найти в любой аптеке. Но все эти препараты относятся к одной медикаментозной группе. Их воздействие заключается в блокировании способностей человеческой печени перерабатывать алкоголь. Другими словами, после применения таких препаратов, если человек употребляет хоть малейшую дозу этила – он ощущает физическое недомогание, боль и тяжесть во всём теле.
На сегодняшний день, препараты для кодирования можно увидеть в различных формах. Это могут быть таблетки, ампулы для вшивания, растворы для инъекций внутривенно или внутримышечно.
Таблетки для кодирования
Все виды таблеток и капель для кодирования от алкоголизма имеют в основе вещество Дисульфирам. Именно Дисульфирам обеспечивает эффект недомогания и ухудшения самочувствия после алкоголя. Современная медицина придумала огромное разнообразие таблеток, которые пациент может беспрепятственно приобрести в любом аптечном пункте. В случаях применения таблеток для алкоголика с первой стадией зависимости, эффект кодировки заметен сразу-же. Если же стадия алкоголизма более серьёзная, то курс лечения такими препаратами может длиться до нескольких месяцев. На сегодняшний день самыми распространёнными препаратами данной группы являются «Эспераль» и «Тетурам».
Вшивание от алкоголизма
В отличие от таблеток и капель, подшивка от алкоголизма в Нижнем Новгороде даёт более надёжный и быстрый результат. Процедура подшивки заключается во внедрении в организм больного ампулы с препаратом, который блокирует тягу к выпивке. Ампула постепенно растворяется в организме, тем самым обеспечивая равномерное попадание действующего вещества в организм. В качестве имплантов, специалисты центра «Авиценна» применяют широко известные «Эспераль», «Торпедо» и «Актоплекс».
Осуществляется подшивка только в условиях стационара. Пациент должен приехать в клинику для проведения такого рода процедуры. Так как процесс вживления ампулы подразумевает разрез кожного покрова человека, а эти манипуляции обязательно проходят в стерильных условиях.
После вшивания блокады от алкоголизма человек не сможет получать удовольствия от выпивки. Препараты, которые входят в состав капсулы от алкоголизма, блокируют рецепторы, которые обеспечивают чувство удовлетворения от выпивки.
Таким образом, больному становится неинтересно пить, ведь алкоголь более не приносит тех чувств и эмоций, которые были причиной прежних распитий. От подшивки результат держится намного дольше.
Укол для кодирования
Укол является довольно эффективным способом избавить человека от тяги к алкоголю. Инъекция специального препарата осуществляется в вену или внутримышечно, также довольно распространённый способ – укол в печень для кодировки. В современном наркологическом центре «Авиценна» предлагают для уколов такие виды препаратов: «MST» « SIT» «NIT», «Дельфизон» «Актоплекс» и пр. Для каждого пациента действующий препарат подбирается персонально, что позволяет добиться максимального результата от такого кодирования. В некоторых случаях, врачи предлагают использовать комбинированный препарат «Торпедо», который состоит из нескольких компонентов, оказывающих одинаковое воздействие.
Кодировка методом «Двойной блок»
На сегодняшний день, применение методики Двойного блока считается рациональным способом борьбы с алкоголизмом при тяжёлой стадии зависимости. Такой способ кодирования включает в себя применение эффективных медикаментозных и психологических терапий. Для проведения кодировки с помощью Двойного блока нет никаких существенных противопоказаний. Но, как и при любом другом способе, пациенту необходимо воздержаться от выпивки в течение нескольких дней до самой процедуры.
Первый этап Двойного блока заключается в работе с психотерапевтом. Для больного проводятся гипнотические сеансы, на которых ему в подсознание внушается негативное отношение к алкоголю. На втором этапе в организм пациента вводятся специальные препараты, которые блокируют возможность переработки этила. После того, как закодированный пациент выпивает даже маленькую дозу алкоголя – он начинает страдать от сильной боли во всём теле и его общее самочувствие значительно ухудшается.
При проведении кодирования каждого пациента в обязательном порядке ставят в известность, что введённые ему препараты полностью не совместимы с алкоголем. Поэтому, пьющий знает, насколько опасной может быть для него рюмка. Двойной блок показывает самые продолжительные результаты.
Психологическое кодирование алкоголиков в Нижнем Новгороде:
Психологическая кодировка считается не менее эффективной, чем применение медикаментозных препаратов с этой целью. Но, стоит отметить, что для большинства алкоголиков, психологический блок может быть эффективным только на начальных стадиях алкоголизма. С целью кодирования, в современных наркологических центрах, уже давно успешно применяют гипноз. На таких сеансах пациенту внушается негативное отношение к выпивке и осознание последствий от бесконтрольного распития алкоголя. Применение психологического метода кодирования также довольно эффективно в том случае, когда пьющий сам принял решение закодироваться.
Перед применением любого из методов кодировки, врачи наркологического центра «Авиценна» в Нижнем Новгороде обязательно информируют пациента и его родственников о механизме создания искусственного блока и побочных эффектах от такой процедуры.
Методы психологической кодировки
Гипноз
Применяя такой метод кодирования, лекарства не используются. На гипнотических сеансах, которые проводятся опытными психотерапевтами, пациенту в подсознание внушается отвращение от алкоголя. Для большинства пациентов, чтобы бросить пить, достаточно одного сеанса. При необходимости, сеанс можно повторить.
Психотерапия
В наркологическом центре «Авиценна» квалифицированные психотерапевты в совершенстве владеют методикой Довженко. Благодаря общению с нашими врачами, пациент сможет не просто перестать выпивать, но даже запах алкоголя станет для него противным. Чтобы получить надёжный результат от применения метода Довженко, необходимо пройти несколько процедур.
Кодирование лазером в Нижнем Новгороде
В условиях центра кодирования от алкоголизма «Авиценна» в Нижнем Новгороде предоставлена уникальная возможность, пройти процедуру кодировки с помощью специального аппарата – лазера. Лазерное облучение воздействует на определённые участки головного мозга пациента, создавая осознанный отказ от употребления алкоголя.
Такой метод кодирования относительно новый в современной медицине, но уже успел показать себя как один из эффективных способов борьбы с алкоголизмом.
Сколько продолжительность действия кодирования алкоголика?
Сколько же длиться результат от кодирования? Безусловно, каждый из вас задаёт себе такой вопрос, читая данную статью. Однозначно ответить на него невозможно, так как продолжительность колировки зависит от многих факторов. В первую очередь, это метод, который применяется для кодирования пациента. Как правило, медикаментозная кодировка обеспечивает более длительный результат, а если применяется методика подшивки от алкоголизма – то тут можно смело говорить о трезвости на протяжении нескольких лет.
Точно определить сроки действия психологических методов кодирования, к сожалению, невозможно. Результат в таком варианте зависит от индивидуальных особенностей сознания и характера больного.
Более подробно про наши методы кодирования вы сможете узнать, позвонив на горячую линию центра «Авиценна», номер которой указан на сайте. Консультанты нашего центра с радостью предоставят всю интересующую вас информацию.
Какие гарантии предлагает для вас центр кодирования «Авиценна»?
- Самым важным преимуществом наших услуг, является их полная анонимность. Данные о пациентах никуда не передаются и навсегда остаются врачебной тайной.
- Если пациент сомневается, или отказывается от кодировки, наши врачи могут бесплатно доставить его в стационар.
- Каждый из наших методов кодирования – полностью безопасен для здоровья человека.
От чего зависят цены на услуги кодирования от алкоголизма в Нижнем Новгороде
Каждый желающий, может получить бесплатную консультацию по вопросам кодировки у специалистов нашего центра. Далее, все процедуры осуществляются платно. Но не стоит переживать, что наши цены будут вам не по карману. В центре кодирования от алкоголизма «Авиценна» в Брянске разработан вполне демократичный прейскурант, который позволяет воспользоваться качественными услугами каждому человеку, кому они необходимы. Полная стоимость кодировки зависит от метода, который для пациента определяет врач, проведя необходимые исследования. Если у пациента не обнаружено противопоказаний, то ему могут предложить несколько доступных вариантов на выбор.
Не стоит отказывать себе в здоровье. Наши цены не настолько высокие, чтобы вы и дальше страдали от алкоголизма. Просто позвоните в клинику «Авиценна» и получите возможность отказаться от пагубной привычки.
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Частная наркологическая клиника «Авиценна»
Лечение алкоголизма, наркомании и психических расстройств.
г. Нижний Новгород
ул. Ошарская, д. 95
Телефон: +79877537836
Email: admin@narko-med.ru
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